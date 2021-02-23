"Лацио" – "Бавария": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Все самое интересное о поединке действующего победителя турнира в Риме в онлайн-режиме – видео, фото, комментарии

Лига чемпионов продолжается! Во вторник, 23 февраля, в Риме на "Стадио Олимпико" проходит первый матч 1/8 финала в паре "Лацио" – "Бавария". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию поединка римлян против действующих победителей ЛЧ – с видео голов и самых опасных моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"ЛАЦИО" – "БАВАРИЯ"

Напомним, в своей группе Лиги чемпионов "Лацио" занял второе место, уступив дортмундской "Боруссии", но при этом опередив "Брюгге" и "Зенит".

Обзор ключевой для "Лацио" ничьей с "Брюгге" (2:2)

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"Бавария", в свою очередь, уверенно выиграла свою группу ЛЧ, оставив у себя за спиной "Атлетико", "Зальцбург" и "Локомотив".

Смотрите, как "Бавария" обыграла "Локомотив" (2:0)

Если "Лацио" в текущем чемпионате Италии занимает шестое место, то "Бавария" лидирует у себя в Бундеслиге.

"ЛАЦИО" – "БАВАРИЯ":

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"ЛАЦИО":﻿ Рейна; Патрик, Ачерби, Музаккьо; Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Марушич; Корреа, Иммобиле

Не сыграют: Раду (пах), Луис Фелипе (голеностоп)

Под вопросом: Стракоша (колено)

"Висят" на карточке: Акпа-Акпро, Худт

"БАВАРИЯ": Нойер; Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис; Киммих, Рока; Сане, Горецка, Коман; Левандовски

Не сыграют: Павар (болезнь), Мюллер (болезнь), Толиссо (бедро), Гнабри (бедро), Коста (стопа), Нюбель (голеностоп), Ньянзу (бедро)

"ЛАЦИО" – "БАВАРИЯ":

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом сегодняшнего матча аналитики называют "Баварию". На ее победу установлен коэффициент 1.86, на ничью – 3.90, на победу "Лацио" – 4.20. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш "Лацио" – 23%, ничья – 25%, выигрыш "Баварии" – 52%.

Что касается выхода в 1/4 Лиги чемпионов по сумме двух матчей (ответный – 17 марта), то "Лацио" дают на проход всего 15% (6.50), "Баварии" – 85% (1.14).

"ЛАЦИО" – "БАВАРИЯ":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире поединок "Лацио" – "Бавария" во вторник, 23 февраля, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция матча доступна на сервисе OLL.TV.