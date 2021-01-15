Латвия пытается отцепить Беларусь и провести все матчи чемпионата мира в Риге

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал, что Латвийская хоккейная ассоциация готова провести все матчи чемпионата мира-2021 без Беларуси – в Риге. Хотя ранее мы писали, что Лукашенко оставили ЧМ по хоккею.

"Мы получили предложение от Латвии. Они сказали, что готовы принять 16 команд на двух аренах в Риге. Думаю, что в течение 5-10 дней будет решение по Минску. Нам нужно провести еще несколько встреч. Если мы отменим Минск, то, может быть, другие федерации выйдут на нас с предложением. Это тоже возможно", — цитирует Фазеля ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею-2021, лого / Фото: iihf.com

Ранее Фазель сообщил, что организация получила предложение принять часть матчей от Датского хоккейного союза, а также что ведет переговоры с Федерацией хоккея Словакии.

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Ледовый мундиаль с 21 мая по 6 июня 2021 года должны были провести Рига и Минск. Но из-за протестов и репрессий в Беларуси хоккеисты не хотят ехать на чемпионат мира к Лукашенко.

Уже сообщалось, что решение по ЧМ-2021 в Минске будет принято в конце января на заседании совета федерации. Латвия отказывается принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступает вице-президент IIHF Калерво Куммола.

Хотя Лукашенко заявил, что Беларусь встала с колен и проведет чемпионат мира без Латвии.

Акции протеста в Минске. Источник: t.me/nashaniva