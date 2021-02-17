Легендарный футболист после инсульта попросил снять о нем фильм – боялся потерять память

Легендарный шотландский тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон рассказал, что боялся потерять память после кровоизлияния в мозг в мае 2018 года, поэтому попросил сына снять документальный фильм о его жизни.

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Полнометражный фильм под названием "Сэр Алекс Фергюсон: Никогда не сдавайся" будет подробно рассказывать о жизни шотландца на футбольном поле и за его пределами. Фильм выйдет в кинотеатрах Великобритании 27 мая.

"Потеря памяти была моим самым большим опасением, когда у меня произошло кровоизлияние в мозг в 2018 году. Создавая этот фильм, я смог вернуться к самым важным моментам моей жизни, хорошим и плохим", – рассказал Фергюсон, которого цитирует Daily Mail.

За свою карьеру Фергюсон завоевал 49 трофеев и является самым титулованным тренером в истории. Недавно шотландец вошел в рейтинг лучших тренеров XXI века. После требла в 1999 году, когда он привел "МЮ" к победам в чемпионате, Кубке Англии и Лиге чемпионов, его посвятили в рыцари.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" играл в Лиге чемпионов: