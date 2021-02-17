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Легенда "Шахтера" вошел в ТОП-10 футболистов-бомбардиров в XXI веке

17 февраля, 12:27

Александр Трикиша

Только два защитника достигли отметки в 100 голов в XXI веке

Капитан мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос лидирует в категории самых результативных защитников в мировом футболе в XXI веке. Центральный защитник забил 126 голов за свой клуб и сборную! Отметим, что на шестом месте расположился Дарио Срна. Легенда "Шахтера" во время карьеры в клубе и сборной суммарно наколотил 79 мячей.

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На втором месте располагается японец Маркус Тулио Танака, завершивший карьеру в 2019 году, забив 104 гола на высшем уровне (не считая голов, которые он забил в во втором японском дивизионе). Только Танака и Рамос достигли отметки в 100 голов в XXI веке, сообщается на сайте IFFHS.

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ТОП-10 самых результативных защитников в XXI веке:

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Колосом":

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футболист защитник Дарио Срна Серхио Рамос

Источник: Сегодня|Спорт

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