Легионер "Динамо" с опозданием вернулся из отпуска по уважительной причине

Карлос де Пена задержался из-за карантина на родине и снегопадов в Европе

Футболисты киевского "Динамо" в понедельник и вторник прошли плановый медосмотр перед стартом подготовки ко второй части сезона. Однако в клинике не было уругвайского полузащитника Карлоса де Пены. Как оказалось, 28-летний легионер задержался в дороге. Но в опоздании вингер не виноват. Напомним, де Пена недавно стал отцом. Динамовец показал личико новорожденного сына – Хуана Круса.

Впрочем, в среду уругваец наконец-то добрался в лагерь команды, о чем сообщил официальный сайт клуба.

Сразу два катаклизма повлияли на вояж Карлоса. Сначала из-за карантина в связи с коронавирусом он не смог вовремя вылететь из Уругвая. А затем уже в Европе возникли сложности во время пересадки в немецком Франкфурте. Сразу несколько рейсов из-за снегопадов были отменены, и де Пена долго скучал в одном из самых больших аэропортов мира. Было время, чтобы похвастаться в соцсетях отцовством.

Де Пена сегодня "с колес" влился в тренировочный процесс коллектива и чувствует себя хорошо.

Ранее Суарес уговорил Месси отдать футболку легионеру "Динамо".

Смотрите, как Карлос забивал в Лиге чемпионов в ворота "Ференцвароша":