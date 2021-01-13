Легкоатлетка-красавица Марина Бех попозировала перед тренировкой

Призерка чемпионата мира не устает делиться своими кадрами с публикой

Знаменитая украинская спортсменка Марина Бех-Романчук продолжает готовиться к зимнему сезону. Девушка достигает успехов не только в секторах стадиона, но и среди пользователей соцсетей – благодаря своей привлекательной внешности. Сегодня легкоатлетка продемонстрипровала два небольших видео. На днях сексуальная прыгунья Марина Бех блеснула телом после праздников.

Жительница Хмельницкого задокументировала и утреннюю тренировку, и вечернюю. Сперва Марина просто показала, как разминает стопу.

А уже перед вторым занятием за день сняла себя перед зеркалом. Правда, вопреки ожиданиям многих поклонников, Бех-Романчук явилась одетой, но показала свой маникюр и внушительных размеров сумку.

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Марина Бех перед тренировкой

Напомним, в 2020 году многие соревнования отменили, но Бех-Романчук стала призеркой нескольких турниров и одной из самых успешных украинок в мире. Ассоциация спортивных журналистов назвала ее спортсменкой года, а в нашем опросе она заняла второе место, уступив только дзюдоистке Дарье Белодед.

Недавно Марина показала "вид сверху" на тренировке:

Марина Бех-Романчук на тренировке 4 января 2021 г. Видео: Instagram

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