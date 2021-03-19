Легкоатлетка соблазнительно похвасталась фигурой перед зеркалом у постели

Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех продолжает готовиться к летнему сезону. В эти дни сексуальная спортсменка занимается в турецком Белеке, о чем регулярно сообщает на своей страничке в Instagram. Сегодня девушка сама восхитилась своей фигурой, а также провела тренировку в спортзале.
Напомним, украинка Бех-Романчук – чемпионка Европы в прыжках в длину.
Сначала Марина покрасовалась у зеркала возле кровати в гостиничном номере.
Чуть позже Бех-Романчук сняла видео уже в тренировочном зале у тренажеров.
На днях Марина Бех поразила новым видео с мячом.
Также призерка чемпионата мира показала, как любит и умеет прыгать.
Также красавица из Хмельницкой области по традиции последнего времени среди отечественных спортсменов похвасталась своим обедом. На столе оказались: куриное мясо, креветки, рыба, овощи на гриле, горох. Все-таки для поддержания себя в форме нужно питаться калорийно.
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Смотрите, в каких условиях проживает украинка в Белеке:
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