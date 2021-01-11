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Левандовски повторил рекорд легендарного Мюллера. Как можно было не дать ему "Золотой мяч"?

11 января, 08:59

Александр Трикиша

Польский нападающий продолжает удивлять своими бомбардирскими качествами

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски в проигранном матче против "Боруссии" повторил достижение легендарного Греда Мюллера. Поляк в текущем сезоне наколотил 20 голов после первых 15 туров. Он стал вторым игроком в истории клуба после Мюллера, кому покорилось данное достижение.

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Отметим, что Левандовски также является первым игроком, кто преодолел отметку в 20 голов в сезоне 2020/2021 среди ТОП-5 лиг Европы.

Поляк был главным фаворитом на ежегодную награду "Золотой мяч", однако France Football решил отменить вручение из-за пандемии! Недавно случился даже небольшой казус. Роналду отказался от звания футболиста года в пользу Левандовски.

Смотрите, как Левандовски забивает в Лиге чемпионов:

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Источник: Сегодня|Спорт

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