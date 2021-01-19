Левый в челюсть – и под канаты: нокаут года в мужском боксе (видео)

Всемирный боксерский совет (WBC) признал нокаут в исполнении россиянина Александра Поветкина в поединке с британцем Диллианом Уайтом лучшим в 2020 году.

Об этом WBC сообщил у себя в Instagram.

Напомним, тот поединок прошел в Англии без зрителей еще в августе. Тогда Уайт дважды отправлял россиянина в нокдаун, но тот приходил в себя. А в пятом раунде левый апперкот в исполнении Поветкина отключил британца, отправив того под канаты.

Нокаут года. Видео

Поветкин – Уайт. Лучший нокаут-2020 Видео: WBC

Отметим, что ранее нокаутом года апперкот Поветкина признали читатели Segodnya.ua.

Также звание лучшего нокаута-2020 Поветкин удостоился от портала BoxingScene.

Поветкин – Уайт / Фото: matchroomboxing Реклама

Александр Поветкин / Фото: matchroomboxing

Поветкин и Уайт собирались снова встретиться в конце 2020-го, но 41-летний россиянин заразился коронавирусом. И бой перенесли. Позже у реванша Поветкин – Уайт появилась новая официальная дата. Он состоится 6 марта.

Кстати, не так давно Поветкин озвучил обязательное условие для боя с Усиком. "Лично я не собираюсь с ним биться. У нас с ним отличные приятельские отношения. Но вот если останемся мы вдвоем с Усиком, тогда нам и придется боксировать", – говорит россиянин.

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