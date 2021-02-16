"Лейпциг" – "Ливерпуль": онлайн матча Лиги чемпионов

Лига чемпионов возвращается! Во вторник, 16 февраля, в Будапеште на "Пушкаш-Арене" проходит первый матч 1/8 финала ЛЧ "Лейпциг" – "Ливерпуль". Начало поединка – в 22:00. Наш сайт ведет мультимедийную трансляцию этого противостояния с видео голов и опасных моментов, а также с яркими фото и комментариями.
"ЛЕЙПЦИГ" – "ЛИВЕРПУЛЬ"
Напомним, что немецкое правительство отказалось впускать "Ливерпуль" в страну. В Германии до 17 февраля действует запрет на въезд с территорий, где была зафиксирована мутация коронавируса. Таким образом, матч не мог быть проведен в Лейпциге. Если бы немецкий клуб не нашел нейтральное поле, то ему засчитали бы технические поражение.
В итоге, стороны достигли договоренности о проведении поединка в Венгрии.
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Отметим, что "Ливерпуль", возглавляемый лучшим тренером мира Юргеном Клоппом, проиграл три последних матча в чемпионате Англии – "Брайтону" (0:1), "Манчестер Сити" (1:4) и "Лестеру" (1:3). Как следствие, мерсисайдцы занимают лишь шестое место в АПЛ.
В свою очередь "Лейпциг" четыре предыдущих поединка выиграл и в Бундеслиге находится на второй строчке.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
"Лейпциг": Гулачи; Клостерманн, Орбан, Упамекано; Мюкиле, Забитцер, Кампль, Анхелиньо; Нкунку, Ольмо; Поульсен
Не сыграют: Форсберг (колено), Лаймер (колено), Собослаи (пах)
Под вопросом: Хенрихс (колено)
"Висят" на карточке: Хенрихс, Клюйверт, Конате, Забитцер
"Ливерпуль": Алисон; Александер-Арнолд, Кабак, Хендерсон, Робертсон; Тьяго Алькантара, Вейналдум, Джонс; Салах, Фирмино, Мане
Не сыграют: Милнер (задняя мышца бедра), Матип (голеностоп), Кейта (задняя мышца бедра), Жота (колено), Гомес (колено), ван Дейк (колено)
Под вопросом: Фабиньо (мышца), Дэвис (ушиб), Келлехер (ушиб), Ориги (задняя мышца бедра)
"Висят" на карточке: Милнер, Вейналдум
"ЛЕЙПЦИГ" – "ЛИВЕРПУЛЬ":
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
Аналитики дают сегодня 31 процент на победу "Лейпцига", 27 процентов на ничью и 42 процента на победу "Ливерпуля". Котировки на эти исходы следующие: 3.10 – 3.60 – 2.32. Что касается выхода в четвертьфинал по сумме двух встреч (ответная – 10 марта), то шансы английского клуба оцениваются в 69% (1.41), а немецкого – в 31% (3.10).
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"ЛЕЙПЦИГ" – "ЛИВЕРПУЛЬ":
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
В прямом эфире матч "Лейпциг" – "Ливерпуль" во вторник, 16 февраля, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.
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