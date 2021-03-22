Лежал и не двигался: украинский боксер чуть не убил чемпиона Европы по кикбоксингу

В Броварах прошел вечер бокса, где в главном поединке Денис Беринчик нокаутировал Хосе Санчеса и защитил чемпионский пояс WBO International в легком весе.

А в андеркарде состоялся бой украинского боксера первого полусреднего веса Василия Чеботаря против немца Жоана Ликью, который является чемпионом Европы по кикбоксингу.

Поединок завершился уже в первом раунде. Чеботарь мощнейшим ударом отправил противника в глубокий нокаут. Ликью долго время лежал, не подавая признаков жизни.

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Для Чеботаря это была восьмая победа в восьми боях. Ликью впервые проиграл после шести побед.

Напомним, ранее знаменитый украинский боксер Иван Редкач обвинил Чеботаря в покупке боев. "Такие спортсмены, как Василий Чеботарь, платят за бой, вместо того чтобы честно сражаться и побеждать, а не ломать карьеру других бойцов. Вы перепутали конкурс красоты с боксом", – писал Редкач в соцсетях.