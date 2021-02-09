Лицо в муравейнике и овчарка над ухом: как норвежский полицейский победил лучшего биатлониста СССР

10 февраля в словенской Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону. С 1958 года единственной гонкой, которая проводилась на всех мировых первенствах была мужская "индивидуалка" на 20 км.

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Мы расскажем об удивительном человеке, который вошел в историю индивидуальных гонок. И не только своими результатами, но и методами подготовки.

Полицейский с винтовкой

Норвежец Магнар Сольберг, как и все соотечественники с малых лет умел кататься на лыжах. Но о большом спорте не мечтал. Парень стал полицейским.

Там в участке Магнар и познакомился со своим напарником Мартином Стоккеном.

Мартин был отличным спортсменом. Одним из немногих, кто участвовал в зимних и летних Олимпийских играх. Более того, он сделал это в одном и том же году. Летом в Хельсинки-1952 бежал дистанции 5000 и 10 000 метров. А в Осло-1952 выиграл серебряную медаль в лыжных гонках.

Пример Стоккена мотивировал Сольберга серьезней заняться лыжными тренировками. Но успехов на соревнованиях не было. Тогда Мартин посоветовал другу попробовать себя в новом виде спорта – биатлоне. И согласился стать тренером.

Магнар Сольберг. Фото www.olympic.org

Тренировка с муравьями

Но и здесь Магнара вскоре постигло разочарование. К невысокой скорости добавилась катастрофическая стрельба. Что делать? Мартина осенило – нужно заставить Сольберга быть абсолютно спокойным. Как это сделать? Решение пришло во время тренировки в лесу.

Стоккен заставлял своего подопечного ложиться лицом в муравейник, вешал на дерево мишень – и вперед.

"Это было худшее, что я делал в своей жизни. Но и самое умное. Муравьи ползали по моему телу, кусали меня. Но в конце концов, я научился полностью отключать свое внимание от внешних факторов и концентрироваться на стрельбе".

Скажет потом Магнар и уточнит: это упражнение также увеличивало и скорострельность.

В компанию к муравьям Стоккен добавил свою немецкую овчарку. Она неистово лаяла Магнару на ухо во время стрельбы. Также тренер заставлял своего подопечного отжиматься на рубеже. А потом, с трясущимися от усталости руками, закрывать мишени.

Единственный в истории

"Я был силен психологически", – скажет Сольберг после Олимпийских игр в Гренобле-1978. Он опередил на 55 секунд главного фаворита гонки Александра Тихонова из СССР!

Через четыре года в Саппоро-1972 Сольберг станет двукратным олимпийским чемпионом. В 35 лет! Он единственный в истории биатлонист, который выигрывал две индивидуальные гонки на Олимпийских играх.

"Я удивлен, что в спорте так мало внимания уделяется психологии. Это не менее важно, чем физические тренировки", – говорит Сольберг.