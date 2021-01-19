Лицом "вытерла" пол! Нокаут года в женском боксе (видео)

Немка Кристина Хаммер по прозвищу "Леди Молот" стала победительницей в номинации "Нокаут года" в женском боксе. Такой чести 30-летнюю спортсменку удостоил Всемирный боксерский совет (WBC), ранее признавший апперкот Поветкина в бою с Уайтом лучшим нокаутом-2020 у мужчин.

О признании Хаммер WBC сообщил у себя в Instagram.

В декабре 2020 года в Кельне Кристина Хаммер, которую называют секс-символом женского бокса, серией мощных ударов заставила упасть лицом в пол ринга финку Санну Турунен. Это был бой за временный титул чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе.

Та победа стала для Кристины Хаммер 26-й на профессиональном ринге, 12 из них добыты нокаутом. Свое единственное поражение девушка потерпела весной 2019 года от американки Кларессы Шилдс.

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Кстати, Кристина Хаммер известна не только нокаутирующими ударами, но и эффектными снимками в Instagram, где у нее 175 тысяч фолловеров.

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Добавим, что родилась Кристина Хаммер в поселке Новодолинский Карагандинской области Казахстана.

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