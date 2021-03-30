Версія українською
$ 27,97
32,97

Лидер итальянского футбола убрал золото с эмблемы: новое лого

30 марта, 13:22

Олег Люлька

В символике Интера остались черный, синий и белый цвета

Миланский Интер у себя в Twitter официально представил новый логотип клуба.

"Мое имя – моя история! Интернационале из Милана", – подписала нововведение клубная пресс-служба

В новом логотипе клуба отсутствует золотой цвет, который ранее использовался по краям. В новых клубных цветах остались только черный, синий и белый.

Без золотого цвета в эмблеме Интер, тем не менее, уверенно идет к "золоту" чемпионата Италии. После 27 сыгранных матчей нерадзурри лидируют в серии А с 65 очками, опережая на шесть пунктов Милан, который провел на один поединок больше. До финиша турнира остается 10 туров.

Читайте также: Гены взяли свое! Сын легенды футбола забил первый гол в Италии

Отметим, что футбольный клуб Интернационале был создан в 1908 году, отделившись от ФК Милан. Группу "отщепенцев" возглавил миланский художник Джорджо Муджани, который и нарисовал первую эмблему новой команды. Герб был собран из заглавных букв полного названия Internazionale Milano Football Club, наложенных на круглый черно-синий щит.

Практически в том же виде эмблема Интера дожила до 2021 года.

Прежняя эмблема Интера

Какая эмблема Интера вам нравится больше: новая или старая?

Вы за какую эмблему?

Смотрите, как Интер обыграл в Серии А Торино

Новости на эту же тему:

Гены взяли свое! Сын легенды футбола забил первый гол в Италии Встреча бывших: тренировать Роналду рвется легендарный француз Рекорд Шевченко в "Милане" пал! Кто посмел отобрать "корону" у Шевы "Русским надо сосредоточиться на водке": в Италии заценили форварда, которого списали в России
логотип чемпионат Италии эмблема Интер Италия

Реклама

Новости партнеров

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Ольга Сумская о жизни ее старшей дочки в России