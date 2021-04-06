Лига чемпионов возвращается! Расписание, трансляции и результаты 1/4 финала

Лига чемпионов возвращается! Посреди недели проходят первые матчи 1/4 финала. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки букмекеров и обновляемые результаты.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Вторник, 6 апреля
22:00 Реал – Ливерпуль
Котировки на проход: 2.44 (40%) – 1.61 (60%)
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
22:00 Манчестер Сити – Боруссия Д
Котировки на проход: 1.14 (85%) – 6.40 (15%)
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Среда – 7 апреля
22:00 Бавария – ПСЖ
Котировки на проход: 1.74 (56%) – 2.19 (44%)
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
22:00 Порту – Челси
Котировки на проход: 4.10 (24%) – 1.27 (76%)
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Ответные матчи – 13/14 апреля
Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images
Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images
Напомним, в 1/2 финала Лиги чемпионов (27/28 апреля и 4/5 мая) сыграют победители пар Бавария/ПСЖ – МанСити/Боруссия Д и Реал/Ливерпуль – Порту/Челси.
Финал ЛЧ пройдет 29 мая в Стамбуле.
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