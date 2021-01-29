Лиге чемпионов конец! УЕФА готов на радикальные меры

Идея создания футбольной Суперлиги здорово напугала чиновников из УЕФА. Они планируют новый формат Лиги чемпионов.

Главный европейский футбольный орган готов предложить топ-клубам пересмотреть структуру ЛЧ. По информации AS, президент УЕФА Александер Чеферин уже ведет переговоры с пятью представителями Европейской ассоциации клубов (ECA): "Реалом", "Ювентусом", "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен" и "Фенербахче". Чеферин готовится предоставить крупнейшим клубам Европы более влиятельную роль в новом турнире, а также выработать новую систему распределения доходов, которая удовлетворяла бы их.

Как новое соревнование будет управляться, структурироваться и планироваться, как будет распределяться получаемый от нее доход – вот ключевые моменты, обсуждаемые на встречах между Чефериным и клубами.

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По слухам, новый турнир будет требовать жертв, которыми станут национальные соревнования. Число команд в европейских топ-лигах может сократиться до 16 команд, а внутренние Кубки будут сокращены до 4-5 раундов.

Новое соревнование может стартовать уже в 2023 или 2024 году. Предварительное название турнира – Суперчемпионы.

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является "Бавария", которая в финале обыграла "ПСЖ":