"Ливерпуль" – "Эвертон": онлайн-трансляция Мерсисайдского дерби

В субботу, 20 февраля, на стадионе "Энфилд" проходит легендарное Мерсисайдское дерби "Ливерпуль" – "Эвертон". Начало поединка – в 19:30 по киевскому времени. Наш сайт ведет мультимедийную трансляцию этого противостояния 25-го тура чемпионата Англии. Ранее прогноз на "Ливерпуль" – "Эвертон" дал Кирилл Круторогов.

"ЛИВЕРПУЛЬ" – "ЭВЕРТОН"

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Соседи по городу сейчас еще являются и соседями по турнирной таблице. "Ливерпуль" идет на шестом месте с 40 очками. До зоны Лиги чемпионов ему не хватает трех баллов. "Эвертон" располагается на седьмой позиции и уступает "красным" три очка, но при этом имеет игру в запасе.

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"ЛИВЕРПУЛЬ" – "ЭВЕРТОН":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Большим фаворитом матча аналитики называют "Ливерпуль". На его победу установлен коэффициент 1.45, на ничью – 4.95, на победу "Эвертона" – 7.10. Исходя из этих коэффициентов, вероятность исходов следующая: выигрыш "Ливерпуля" – 51%, ничья – 26%, выигрыш "Эвертона" – 23%. Самым вероятным букмекеры считают счет 2:0 в пользу хозяев.

"ЛИВЕРПУЛЬ" – "ЭВЕРТОН":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Ливерпуль" – "Эвертон" 20 февраля, начиная с 19:30, покажет канал Setanta Sports Ukraine. Также прямая трансляция Мерсисайдского дерби доступна на сервисе OLL.TV.

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