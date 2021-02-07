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"Ливерпуль" – "Манчестер Сити": онлайн битвы за чемпионство в Англии

7 февраля, 10:27

Любомир Луканюк

Мультимедийная трансляция поединка АПЛ

В воскресенье, 7 февраля, пройдет центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги. Действующий чемпион "Ливерпуль" принимает лидера АПЛ "Манчестер Сити". Матч начнется в 18:30 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с описанием всех ключевых моментов.

"ЛИВЕРПУЛЬ" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ"

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Турнирное положение:

"Горожане" единственная команда лиги, которая выиграла пять последних матчей. Поэтому удивляться их лидерству не стоит. "Ливерпуль" буксует и поражение в сегодняшнем матче может поставить крест на чемпионских амбициях.

Цифры перед матчем "Ливерпуль" – "Манчестер Сити":

Букмекеры о матче "Ливерпуль" – "Манчестер Сити":

В конторах фаворит противостояния клуб из Манчестера. Коэффициент на победу "МанСити" – 2.10, на ничью – 3.60, на победу "Ливерпуля" – 3.40.

Где смотреть матч "Ливерпуль" – "Манчестер Сити":

Матч "Ливерпуль" – "МанСити" в прямом эфире покажут на телеканале "Setanta Sports", который можно смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

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