"Ливерпуль" укротил "быков": "Лейпциг" всухую проиграл матч 1/8 Лиги чемпионов

"Ливерпуль" обыграл "Лейпциг" в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и сделал громкую заявку на выход в следующий раунд. Мы вели онлайн матча "Лейпциг" – "Ливерпуль" с подробным описанием всех ключевых моментов и видео голов.

"Лейпциг" едва не открыл счет уже на первых минутах, когда гостей спасла штанга. "Ливерпуль" ответил выходом один на один в исполнении Салаха, а немного позже Робертсон с центра поля пробивал по пустым воротам, но немного промахнулся.

Незадолго до перерыва "Ливерпуль" все же отправил мяч в сетку ворот "Лейпцига", однако арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав, что во время атаки мяч покинул поле. Поэтому на перерыв команду ушли с нулевой ничьей на табло.

А вот начало второго тайма перевернуло все с ног на голову. Уже на 53-й минуте Салах подкараулил ошибку защитников и реализовал выход один на один. А спустя пять минут уже Садио Мане реализовал свой момент, удвоив преимущество "красных". "Лейпциг" имел почти весь второй там, чтобы отыграться, но хотя бы сократить отставание не сумел.

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Напомним, что сегодняшний матч перенесли из Германии в Будапешт так как немецкие власти запретили въезд из Великобритании из-за нового штамма коронавируса. Возможно, "Лейпцигу" запретят лететь в Англию на ответную встречу, которая состоится 10 марта.

"Лейпциг" – "Ливерпуль" – 0:2

Голы: Салах (53), Мане (58)

"Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Орбан, 64), Клостерманн, Анхелиньо, Упамекано, Нкунку, Кампль (Хван Хи Чхан, 73), Ольмо, Айдара (Поульсен, 64), Адамс, Забитцер.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Кабак, Александер-Арнолд, Хендерсон, Вейналдум, Джонс, Мане, Тиаго Алькантара (Окслейд-Чемберлен, 72), Салах (Уильямс, 90), Фирмино (Шакири, 72).

Предупреждения: Айдара (5), Мукиеле (6), Нкунку (52), Анхелиньо (65), Кабак (68), Ольмо (76), Хендерсон (81).