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Ломаченко атаковал Лопеса в соцсетях с надеждой добиться реванша

22 января, 20:52

Александр Трикиша

Украинец призывает американца не бояться и принять вызов

Украинский боксер Василий Ломаченко запустил флешмоб в соцсетях в надежде добиться реванша с американцем Теофимо Лопесом. Экс-чемпион мира создал хештег #lomalopez2 и призывает болельщиков распространять его, если они хотят увидеть еще один поединок между этими боксерами.

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"Takeover" или "Fakeover" – большой вопрос! Мы хотим ответа. Если ты хочешь увидеть реванш – делай репост с хештегом #lomalopez2 @teofimolopez – не бойся", – гласит сообщение Ломаченко в соцсетях.

Напомним, в октябре Лопес по очкам победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Украинец вчистую проиграл первую половину боя, затем включился, но было слишком поздно.

Ранее мы также писали, что на Ломаченко не ставят даже в команде Усика. Васю не видят в будущих рубках топ-боксеров.

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бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

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