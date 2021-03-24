Ломаченко наконец-то подобрали соперника. Битвы за чемпионство не будет

Несмотря на то, что промоутер Ломаченко нашел ему трех соперников, следующий бой Василия организовать по-прежнему непросто. Бывший чемпион мира решил остаться в легком весе (до 61,2 кг), но соперники не спешат допускать его вновь к распределению поясов. В итоге, похоже, украинцу придется сразиться с Масаеси Накатани.

Вариант с японцем возникал в начале февраля, но тогда он выглядел, скорее, запасным. Однако чемпионы по разным версиям разбежались к другим соперникам. Одному из конкурентов Джервонте Дэвису грозит семь лет тюрьмы за организацию аварии. Так что, по сути, особого выбора у 33-летнего Ломаченко не было.

О ведении переговоров с командой Накатани сообщил сегодня сайт ESPN. Бой планируют показать на американском канале летом, точную дату еще не выбрали.

/ Фото: Instagram Реклама

Впрочем, несмотря на скептическое отношение к Масаеси, ему есть чем гордиться. У 32-летнего боксера 19 побед (13 – нокаутом) при единственном поражении от Теофимо Лопеса по очкам. К тому же Накатани владеет титулом Интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Тем временем, чемпионский бой в мае отдали бывшей жертве Ломаченко.

Смотрите, как выглядел Вася после операции на плече:

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official