Ломаченко оставил бокс и играет за хоккейный клуб на стоянке

Василий Ломаченко сделал небольшой перерыв в боксе и сосредоточился на хоккее. Бывший чемпион мира по боксу не только бегает на коньках в родном Белгород-Днестровском, но уже принимает участие в соревнованиях. Василий сыграл за свой город против Измаила. Ранее Ломаченко крупно ограбили в США, но украинский боксер справился.

Хоккейный матч между клубом "Аккерман" и измаильской "Бессарабией" прошел на ледовом катке, залитом на стоянке торгового центра в Белгороде-Днестровском – сообщает dumskaya.net. В составе хозяев сыграл двукратный олимпийский чемпион Ломаченко. Но они все равно уступили в напряженной борьбе 9:10. А по итогам двух игр пока ничья – 1:1.

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Ранее мы писали, что Ломаченко вернется летом. После октябрьского поражения от Теофимо Лопеса в объединительном бою украинец, скорее всего, встретится с японским боксером легкого веса Масаеси Накатани.

/ Фото: Instagram

На счету 31-летнего японца 19 побед (13 – нокаутом) и одно поражение – от обидчика Васи Теофимо Лопеса. Впрочем, Масаеси быстро отошел от неудачи и в предыдущем поединке в декабре 2020 года нокаутировал Феликса Вердехо и завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBO.

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