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Ломаченко полез в море при 13 градусах мороза, довольно улыбаясь

19 января, 21:44

Елена Павлова

Украинский боксер вылез из воды, словно на улице стояло лето

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в этом году также не пропустил купание на Крещение. Украинский боксер искупался в Черном море в Затоке, которая находится по соседству с его родным Белгородом-Днестровским. Ранее Редкач, который чуть не подрался с Ломаченко в церкви, поздравил Лому с "его днем".

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

По довольному лицу боксера на фото и яркому солнцу на пляже даже не скажешь, что на улице 13 градусов мороза, а температура воды в Черном море 19 января составляла 5 градусов.

Ранее мы также писали, что Арум слил Ломаченко. Тарас Шелестюк считает, что Василия не хотят допускать к реваншу с Лопесом в легком весе.

"Все мы для американцев – чужие. Если Боб даже легендарного Пакьяо слил, то что говорить о Васе?! Вася просто посчитал, что он – звезда, и может выигрывать бои, как Мейвезер. Но это не так, и никогда так не будет... Аруму Вася нужен в 59 кг, а на Лопеса уже большие планы за большие деньги, и, к сожалению, Васи там нет".

Также мы писали, что Лопес нашел способ, как избежать реванша с Ломаченко.

Смотрите, как тренируется перед боями Василий Ломаченко

Как тренируется Василий Ломаченко

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