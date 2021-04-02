Ломаченко продолжает падение в рейтинге боксеров

Украинец на грани вылета из ТОП-10

Украинский боксер Василий Ломаченко опустился в рейтинге боксеров вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного журнала The Ring. В обновленном рейтинге бывший чемпион в легком весе располагается на восьмом месте.

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Ломаченко с седьмого места потеснил Хуан Франциско Эстрада, победивший недавно Романа Гонсалеса. Кстати, обидчик Васи Теофимо Лопес занимает шестое место в рейтинге pound for pound.

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Лучшим боксером современности остается мексиканец Сауль Альварес. Следом за ним идут японец Наоя Иноуэ и американец Теренс Кроуфорд, а другой украинец Александр Усик располагается на четвертой строчке.

Ранее мы писали, что за сумасшедший контракт Усик готов сменить вид спорта. Боксер рассказал, при каких условиях перейдет в UFC.

Как тренируется Василий Ломаченко