Ломаченко толкают на грех ради боя с Хейни

Украинец Василий Ломаченко и американец Девин Хейни продолжают раскручивать свой возможный бой. Дело уже дошло до обсуждения сроков поединка. При этом непобедимый Хейни толкает Ломаченко на грех – предлагая подраться на православную Пасху.
Напомним, не так давно Хейни положил начало разборкам с украинцем в соцсетях, написав: "Где Лома?"
Ломаченко жестко ответил: "Я тут! Я жду, когда вы, трусы, решитесь на настоящий бой, а не на драку в твиттере".
После этого боксеры обменялись еще несколькими "уколами" в соцсетях.
И вот Ломаченко решил перейти к конкретике. "Ты организуешь наш бой?" – спросил он у Хейни.
Американец с ответом медлить не стал, написав Василию в Twitter: "Я свободен в апреле или начале мая".
Но 2 мая – Пасха. В православной церкви, мягко говоря, не одобряют, чтобы в этот день и предшествующую ему неделю прихожане били друг друга кулаками по лицу, пусть даже в ринге.
Так что остается только ждать, согласится ли набожный Ломаченко согрешить в интересах своей карьеры. Либо же все-таки стороны сойдутся на другой дате.
Напомним, ранее поговаривали, что Ломаченко подерется с Масаеси Накатани. В 2019 году японец, как и украинец в 2020-м, проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей.
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