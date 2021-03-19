Ломаченко в пролете. Чемпионский бой в мае отдали его бывшей жертве

Похоже, Василию Ломаченко не светит в мае бой за чемпионский пояс в легком весе. Буквально на прошлой неделе появилась информация, что Ломаченко предложат 7-значный гонорар за бой с Хейни. Однако в конце весны чемпион WBC Девин Хейни проведет поединок против венесуэльца Хорхе Линареса.

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Как сообщает боксерский инсайдер Майкл Бэнсон, WBC официально утвердил дату защиты пояса Хейни против Линареса. Бой должен пройдет 21 мая. А победитель поединка обязан будет провести обязательную защиту против Хавьера Фортуны в течение 90 дней.

Девин Хейни

Хотя отец Девина Билл Хейни сам рассказал о поединке его сына с украинским боксером:

"Весь мир увидит, что мы сделаем в ринге с Ломаченко, если он примет бой в мае. Я говорил с нашим промоутером Эдди Хирном. И знаю, что мы предложим Ломаченко семизначный гонорар, чтобы он дрался с Хэйни на стриминге DAZN. Слухи о схватке с Линаресом? Да, сделка была на мази, но потом началась перестрелка Василия и Дэвина в соцсетях. Ломаченко впервые изъявил желание драться с Дэвином, и я сразу связался с Эдди", – сказал Хейни-старший в интервью AKHi TV.

Кстати, Василий в 2018 году нокаутировав обладателя титула WBA в легком весе Хорхе Линареса в 10 раунде и отобрал у него титул.

Кто против Васи? / Фото: Getty Images

Напомним, ранее поговаривали, что Ломаченко подерется с Масаеси Накатани. В 2019 году японец, как и украинец в 2020-м, проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей.

Как тренируется Василий Ломаченко