Ломаченко в ринге скоро не ждите: промоутер назвал сроки возвращения боксера

Бывший чемпион мира будет биться лишь во второй половине лета 2021 года

Пандемия коронавируса, кроме всего прочего, значительно усложнила организацию спортивных мероприятий. В частности, вечера бокса проводятся все реже, а некоторые даже знаменитые спортсмены бьются всего раз в год. Вот и звездного украинца Василия Ломаченко в первом полугодии 2021-го на ринге мы не увидим.

Тем временем Ломаченко толкают на грех ради боя с Хейни. Однако, похоже, следующий поединок американец проведет не против украинца, поскольку у него еще есть обязательства перед своим промоутером Эдди Хирном.

О будущем Васи YouTube-каналу IFL TV рассказал его промоутер – американец Боб Арум:

"Я бы с удовольствием организовал бой Ломаченко и Хейни. Это возможно. Однако, по-моему, у Хейни есть следующий поединок под эгидой Эдди Хирна. И после этого боя, если Дэвин действительно захочет биться с Василием, я буду счастлив устроить эту встречу. Это действительно был бы отличный бой. Что касается Ломаченко, то следующий раз он выйдет на ринг летом – в июле или августе".

Напомним, последний раз бывший чемпион мира из Белгорода-Днестровского дрался в октябре прошлого года, проиграв Теофимо Лопесу по очкам все свои пояса. Теперь, вероятно, он сразится с японцем Масаеси Накатани.

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