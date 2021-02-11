Ломаченко вернется летом. Соперником станет боксер, проигрывавший Лопесу

Американский промоутер Боб Арум в интервью телеканалу IFL TV сообщил, что украинец Василий Ломаченко вернется на ринг летом. Скорее всего, его соперником станет японский боксер легкого веса Масаеси Накатани.
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На счету 31-летнего японца 19 побед (13 – нокаутом) и одно поражение – от обидчика Васи Теофимо Лопеса. Впрочем, Масаеси быстро отошел от неудачи и в предыдущем поединке в декабре 2020 года нокаутировал Феликса Вердехо и завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBO.
Напомним, что Ломаченко окончательно отшили с реваншем: Лопес назвал следующего соперника. Американский чемпион встретится с австралийцем в легком весе и строит планы на будущее.
Беринчик, Ломаченко и Усик снова встретились:
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