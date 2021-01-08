Лопес отказывается давать реванш Ломаченко: "Я буду придурком, если соглашусь"

Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес в очередной раз заявил, что не намерен снова встречаться на ринге с украинцем Василием Ломаченко. Напомним, в октябре Лопес победил Ломаченко по очкам и отобрал у него пояса WBO и WBA.

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"Потому что я буду придурком. Потому что все в команде Ломаченко были ублюдками в отношении ко мне, моему отцу. Он не хотел включать в наш контракт пункт о бое-реванше. Есть много других вещей, в которые я могу по-настоящему вляпаться, но я не буду. Я смотрю в другую сторону. Я ищу большего и лучшего", – сказал Лопес Fight Hub TV, которого цитирует Boxingscene.

Впрочем, Ломаченко ранее в интервью SnowQueenLA заявил, что отказался от пункта о реванше после уловки Лопеса-старшего. Ранее Василию Ломаченко жестко указали на его место.

"В интервью перед боем отец Лопеса сказал, что я добавлю пункт о бое-реванше, потому что боюсь проиграть. Поэтому я сказал своему менеджеру Эгису Климасу: "Меня не волнует, есть ли пункт, я готов его исключить". А после боя они сказали, что это наша сторона отказалась… Они манипулируют ситуацией", – рассказал тогда Ломаченко.

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