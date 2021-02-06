Луческу снял с поля самого дорогого игрока – и это принесло "Динамо" победу

В субботу, 6 февраля, "Динамо" провело предпоследний контрольный матч на сборе в Турции. Киевляне со счетом 1:0 обыграли "Шкендию", лидера чемпионата Северной Македонии.

Автором решающего гола стал борющийся за статус игрока основы Богдан Леднев. На 77-й минуте Леднев заменил самого дорогого игрока чемпионата Украины Виктора Цыганкова (24 млн евро), а спустя 8 минут уже расписался в воротах "Шкендии", замкнув в одно касание шикарную передачу Александра Андриевского.

Полное видео матча "Динамо" – "Шкендия"

"Динамо" – "Шкендия-79" – 1:0

Гол: Леднев, 85

Состав "Динамо": Нещерет (Бойко, 46), Кендзера (Караваев, 61), Попов (Сирота, 77), Забарный, Миколенко (Сидклей, 77), Сидорчук (Шепелев, 61), Буяльский, Шапаренко (Андриевский, 61), Цыганков (Леднев, 77), Родригес (де Пена, 61), Беседин (Супряга, 61)

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Отметим, что предыдущий спарринг киевлян завершился вничью 2:2. "Динамо" упустило победу над софийским ЦСКА, не реализовав один из двух пенальти.

На 8 февраля у "Динамо" запланирован еще спарринг с белорусским БАТЭ. А дальше команду Мирчи Луческу уже ждут официальные встречи. 13 февраля в УПЛ против "Олимпика", а через пять дней первый поединок с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее мы писали, что в "Динамо" еще может оказаться человек-гол из Турции. Аарон Бупендза очень нравится Мирче Луческу.