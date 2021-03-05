Луческу спасает "Динамо": в Киеве пройдет необычный матч

27 марта на столичном НСК "Олимпийский" состоится товарищеский матч, в котором киевское "Динамо" будет принимать гостей из Румынии. "Динамо" (Бухарест) сейчас испытывает серьезные финансовые проблемы, и украинский клуб решил помочь их решить проведением благотворительной встречи. Пройдет она по инициативе нынешнего главного тренера киевлян Мирчи Луческу. Вырученные средства будут направлены клубу из румынской столицы.

Новость сообщил сайт поклонников команды.

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Румынское "Динамо" задерживает футболистам выплату зарплаты, из-за чего у клуба могут возникнуть проблемы с получением лицензии на выступление в высшем дивизионе. Команда из Бухареста сейчас занимает лишь 13-е место среди 16 коллективов элиты.

Заметим, что в конце марта национальные сборные будут играть отборочные матчи чемпионата мира, так что встречу на "Олимпийском" подопечные Луческу проведут в ослабленном составе. Знаменитый румынский тренер возглавлял "Динамо" (Бухарест) в 1985-1990 гг.

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Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

К слову, тренер "Челси" учился играть в футбол по революционным матчам "Динамо".

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