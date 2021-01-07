Самые невероятные события в спорте сумасшедшего 2020-го в гифках: Луче – в "Динамо", Лома – в ауте:

2020 год выдался одним из самых сумасшедших в истории нашей планеты. За эти 366 дней в мире произошло столько невероятных событий, что вообще удивительно, как мы смогли продержаться так долго. Не обошла напасть и мир спорта. И дело здесь не только в карантине и отмене топовых соревнований, таких как Евро или Олимпиада. Целый год нас преследовали настолько невероятные события в спорте, что в некоторые из них даже было тяжело поверить. Давайте вспоминать:

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Месси со скандалом покидает "Барселону"

Вы бы могли себе представить, что когда-нибудь живая легенда каталонского клуба Лионель Месси будет пытаться покинуть "Барселону", да еще и со скандалом, судами… Но это случилось. После неудачного сезона и позорных 2:8 от "Баварии" в Лиге чемпионов Лионель твердо решил сменить обстановку и только перспектива длительных судебных тяжб его остановила. Хотя, скорее всего, Месси покинет "блаугранас" следующим летом.

Такого позора "Барселона" не видела 74 года

К слову, о 2:8. Конечно, мы помним, как "Динамо" разбирало "Барселону" на молекулы в 1997-м, но это была совсем другая команда! Но "Бавария" не только смогла унизить Месси и компанию, но и сделать это в одном матче. Кстати, "Барселона" пропустила восемь голов в одном матче впервые с 1946 года.

Бубка больше не рекордсмен

"Вечный" рекорд легендарного украинского легкоатлета Сергея Бубки пал! Украинец установил достижение в 1994 году и, казалось, его невозможно побить, но это удалось шведскому легкоатлету Арману Дюплантису. 20-летний прыгун установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Риме, где он преодолел планку на высоте 6,15 метра. Интересно, что Арману принадлежит и рекорд по прыжкам в помещении (6,18 м).

Луческу в "Динамо"

Сейчас это воспринимается не так неожиданно, но еще полгода назад даже в самых смелых мыслях невозможно было представить, чтобы легендарный наставник "Шахтера" принял его самого принципиального соперника! Впрочем, ультрас столичного клуба так и не приняли приход румына и регулярно об этом напоминают. К счастью для руководства "Динамо", сейчас матчи проходят без зрителей.

"Ливерпуль" снова золотой

30 долгих лет фанаты "Ливерпуля" ждали и надеялись, что их кумиры снова станут чемпионами Англии. Как тут не вспомнить знаменитое падение Стивена Джеррарда, как символ неудач "красных" в чемпионской гонке. Однако с приходом Юргена Клоппа мерсисайдцы сначала вернули себе трофей Лиги чемпионов, а затем добились победы во внутреннем чемпионате. При этом такое долгожданное чемпионство оказалось под угрозой, когда с введением карантина пошли слухи, что сезон Премьер-лиги может быть аннулирован.

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Ветераны рвутся на поле

Коронавирус принес немало проблем для футбола, но едва не стал соавтором уникального рекорда в украинском футболе. Из-за дефицита вратарей в заявку сборной Украины на товарищеский матч против Франции был включен… 45-летний тренер вратарей Александр Шовковский. Жаль только, что Шева не выпустил ветерана на поле.

А вот Арьен Роббен и Петер Чех вернулись в футбол не только на бумаге. Нидерландец возобновил карьеру в родном "Гронингене", а чех заявлен за "Челси" и уже сыграл за молодежную команду. В 38 лет.

Ломаченко не всесильный

Регулярные победы Василя Ломаченко приучили нас к тому, что обидное поражение от Орландо Салидо во втором бою в профи было лишь нелепой случайностью. Но 2020-й преподносил нам и не такие сюрпризы… в поединке против Теофимо Лопеса украинец был не похож сам на себя и вполне заслуженно проиграл. После боя Ломаченко признался, что боксировал с травмированным плечом и уже перенес операцию, а затем почему-то начал обвинять в своем поражении судей…

"Реал" у ног "Шахтера"

Не успели в Испании отойти от шокирующих 2:8 "Барселоны", как новый удар по местному футболу нанес "Шахтер". Подопечные Луиша Каштру сначала полурезервным составом сумели обыграть "Реал" в Мадриде, ведя в счете в три мяча после первого тайма, а затем в Киеве подтвердили свое превосходство над командой Зидана.

Корона Пеле пошатнулась

Еще один "вечный" рекорд не устоял перед напором 2020 года. Лионель Месси побил достижение легендарного бразильца Пеле по голам за одну команду. Аргентинец наколотил за "Барселону" 644 мяча. Правда, в Бразилии не приняли рекорд Месси, утверждая, что нужно считать голы Пеле и в товарищеских матчах.

Возвращение блудного Мили

Когда Артем Милевский в 2013-м покидал "Динамо", казалось, в украинском футболе мы его больше не увидим. Да и не очень верилось, честно говоря, что Миля найдет себе новую команду – уж сильно за ним закрепилась репутация любителя вечеринок. Поколесив по Хорватии, Румынии, Венгрии, России и Беларуси, где Артем взял чемпионство с "Динамо" Брест, 35-летний форвард вернулся в чемпионат Украины, где будет выступать за "Минай". А тут еще и закарпатцы раздумывают над контрактом с Александром Алиевым…