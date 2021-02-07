Луческу встретился с тренером сборной России и улыбнулся для ее твиттера (фото)

В Турции состоялась встреча главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу и коуча сборной России, бывшего спартаковца Станислава Черчесова. Румын сфотографировался с Черчесовым для Twitter-аккаунта национальной команды РФ, опубликовавшего снимок.

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Отметим, что в эти дни "Динамо", возглавляемое Мирчей Луческу, завершает свой сбор в Турции. Черчесов же в этой стране следит за спаррингами с участием кандидатов в свою сборную.

О чем общались Луческу и Черчесов, пока не известно, но, не исключено, они могли вспоминать свои противостояния в 2018 году. Тогда сборные РФ и Турции, где работал румын, трижды играли друг с другом. Дважды выиграл Черчесов, и один раз была зафиксирована ничья.

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При этом Луческу тогда нахваливал Черчесова, говоря: "Черчесов – очень умный человек. И сделал из России очень сильную команду. На ЧМ-2018 она играла в очень организованный, дисциплинированный футбол".

Ранее журналист пожелал Черчесову проиграть Украине в финальной части Евро, на что тот ответил: "Если эта встреча случится где-то в полуфинале, буду рад. Проиграем ли... Ну тут, как говорится, я не хотел бы спорить..."

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