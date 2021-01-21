Лучшая теннисистка планеты начхала на коронавирус

Австралийка Эшли Барти сходила в магазин без защитной маски, но потом извинилась

В неприятную историю попала сегодня первая ракетка планеты. Австралийскую теннисистку Эшли Барти заметили в одном из супермаркетов без защитной маски, хотя действует суровый запрет заходить в помещения, не прикрыв лицо. Инцидент произошел в пригороде Мельбурна, где 8 февраля стартует Открытый чемпионат Австралии – первого в году турнира серии "Большого шлема".

Осенью Барти отказалась защищать свой титул на "Ролан Гаррос".

О нарушении правил во время пандемии коронавируса сообщило австралийское издание Sky News.

Вскоре 24-летняя Эшли признала свою ошибку, назвав ее невинной, и извинилась, пообещав впредь так не поступать. Сама она готовится к выставочному турниру, который пройдет в Аделаиде в конце января с участием нескольких звезд первой величины: Новака Джоковича, Доминика Тима, Наоми Осаки, Симоны Халеп.

Эшли Барти / Фото: AFP Реклама

В то же время многие теннисисты из других стран находятся на карантине в гостиничных номерах из-за жестких требований властей штата Виктория. Некоторым везет чуть больше других, и им позволяют потренироваться с одним соперником. В число "счастливчиков" попала и украинка Элина Свитолина.

Ранее матч Барти и Свитолиной стал лучшим в Индиан-Уэллсе за пять лет.

Вспомним, как украинки побеждали на Открытом чемпионате Австралии: