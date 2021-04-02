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Лучше смотреть сзади: сексуальная баскетболистка не все прикрыла перед зеркалом

2 апреля, 11:43

Андрей Трофимов

Лиз Кэмбидж снялась в откровенной фотосессии

Звезда австралийского баскетбола Лиз Кэмбидж недавно искала жеребца для себя. А теперь спортсменка поразила всех серией пикантных снимков.

Элизабет Кэмбидж выступает за "Саутсайд Флайерз" из женской Национальной баскетбольной ассоциации. В 2020 году она стала чемпионкой лиги. В составе сборной Австралии Лиз выигрывала бронзовую награду Олимпиады 2012 года, а на ЧМ-2018 завоевала "серебро".

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