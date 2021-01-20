Бомбардира-скандалиста из чемпионата Украины хочет купить португальский клуб

На 25-летнего бомбардира донецкого "Олимпика" Захеди Шахаба появился еще один покупатель. Неделю назад Шахаба отправили в дубль "Олимпика", и он не полетел с командой на сбор в Турцию. Тем временем, конкретное предложение донецкому клубу о покупке прислал португальский "Риу Аве".

Об этом сообщили на YouTube-канале передачи "ТаТоТаке".

Середняк тамошней Примейры предлагает "Олимпику" за нападающего 300 тысяч евро. И в случае последующей перепродажи иранца – еще 30% от нового трансфера. "Риу Аве" занимает 10-е место из 18 команд, набрав 15 очков в 14 матчах. Руководство клуба размышляет, что делать, ведь в начале лета у футболиста заканчивается контракт, а по слухам он уже подписал предварительное соглашение с луганской "Зарей".

Интересно, что ранее у Захеди были предложения из Беларуси, Казахстана и Азербайджана, где ему предлагали солидную зарплату, но он не стремился в чемпионаты этих стран. При том, что в Украине он получает 5000 евро – довольно немного как для лучшего бомбардира УПЛ. Остается дождаться, чем же завершится шум вокруг Шахаба.

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