Лучшего бомбардира чемпионата Украины отправили в дубль

Нападающий "Олимпика" Захедитабар Шахаб больше не тренируется с основным составом команды. 25-летний футболист снизил к себе требования, считает тренерский штаб. Возможно, это связано с тем, что голеадор собирается сменить клуб. Как мы сообщали, вместо "Динамо" забивной иранец перейдет в "Зарю".

О воспитании Шахаба сайту FootBoom рассказал президент "Олимпика" Владислав Гельзин:

"Шахаб переведен в дубль. Тренерский штаб сказал, что Захеди не тренируется в полную силу, делает для себя поблажки. Есть единые требования, которые должны выполнять все футболисты. Если игрок не хочет этого делать и не видит себя в "Олимпике", мы его переводим для профилактики в дубль. Если в дублирующем составе он снова себя проявит, начнет тренироваться в полную силу, мы его вернем".

При этом Гельзин не знает, подписал ли форвард предварительный контракт с "Зарей":

"То же самое могу спросить у вас. Наверное, подписал. Но у меня нет официальных документов. Информацию об этом мы сами узнаем из СМИ. Но у него есть действующее соглашение с "Олимпиком" до лета. Поэтому он должен выполнять требования "Олимпика", а не "Зари".

Шахаб является лучшим бомбардиром чемпионата Украины сезона 2020/2021, забив в 11 поединках восемь мячей (из них два – с пенальти). Динамовец Виктор Цыганков также отметился восемью голами, но сыграл на матч больше.

Сегодня легионер "Динамо" с опозданием вернулся из отпуска.

Смотрите, как Захедитабар забивал в чемпионате Украины за "Олимпик":