Лучшего тренера мира не пустили на похороны матери из-за карантина

Немецкий наставник обещает проститься с мамой, как только ослабнут ограничения

Мать главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Элизабет умерла, однако знаменитый наставник не смог проститься с ней из-за ограничений на поездки из-за COVID-19. Похороны женщины прошли во вторник. Ей был 81 год.

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Напомним, правительство Германии запретило въезд из Великобритании из-за нового штамма коронавируса, ограничения действуют до 16 февраля, но, скорее всего, будут продлены.

"Она значила для меня все. Она была настоящей мамой в лучшем смысле этого слова. Как набожный христианин, я знаю, что теперь она находится в лучшем месте.

Тот факт, что я не смог присутствовать на похоронах, связан с ужасными временами, но как только обстоятельства позволят, мы проведем соответствующее прощание", – сказал Клопп немецкой газете Schwarzwaelder Bote, которую цитирует Sky Sports.

Напомним, что Юрген Клопп признан лучшим тренером 2020 года по версии ФИФА. Немецкий тренер впервые за 30 лет привел "Ливерпуль" к победе в чемпионате Англии.