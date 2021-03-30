Лучший футболист Баварии не сыграет против ПСЖ. Названа причина

Мюнхенская Бавария осталась без своего лучшего футболиста накануне четвертьфиналов Лиги чемпионов. Поединки против Пари Сен-Жермен пропустит Роберт Левандовски.

Читайте также: Польского футболиста объявили национальным героем и дали Крест

Левандовски был заменен на 63-й минуте матча второго тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со сборной Андорры (3:0). Он вернулся в Мюнхен, где в ходе медицинского обследования нападающему было диагностировано растяжение связок правого колена. Таким образом, Левандовски выбыл на четыре недели и не сможет принять участие в обоих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ, запланированных на 7 и 13 апреля.

Реклама

Смотрите также: "Сухой лист" рабоной: видео космического гола Левандовски

Кстати, гол Роберта принес Польше ничью в матче против Венгрии: