Лучший футболист десятилетия в Украине. Кто он?

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала списки лучших игроков десятилетия по континентам.

Лучшим в Европе назван – Криштиану Роналду (Португалия), в Южной Америке – Лионель Месси (Аргентина), в Северной Америке – Кейлор Навас (Коста-Рика), в Азии – Сон Хын Мин (Корея), в Африке – Мохаммед Салах (Египет).

А давайте выберем лучшего украинского футболиста, который выходил на поле за последние десять лет.

Ранее мы писали, что легендарный украинский футболист Олег Блохин включен в ТОП-50 лучших игроков всех времен по версии авторитетного издания Four Four Two. Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины разместился на 45-м месте, опередив таких знаменитых игроков как Хави и Микаэль Лаудруп.

Криштиану Роналду расположился только на пятом месте, перед ним поставили Йохана Кройфа. Третье место занял Пеле, второе досталось Лионелю Месси, а лучшим игроком в истории признали Диего Марадону.