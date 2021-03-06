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Лучший прыжок года в мире! Украинка Бех-Романчук – чемпионка Европы

6 марта, 22:30

Олег Люлька

Марина в последней попытке обставила конкурентку из Германии. Браво!

Марина Бех-Романчук стала чемпионкой Европы в прыжках в длину!

На европейском легкоатлетическом первенстве в закрытом помещении в Польше украинка в последней попытке показала лучший результат сезона в мире – 6.92 метра, на 4 сантиметра превзойдя свою главную конкурентку – немку Малайку Михамбо.

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Совершив "золотой" прыжок, Марина Бех-Романчук не сдерживала эмоций – ее победный крик был слышен на весь стадион.

Добавим, что третьей стала шведка Хадди Санья, в своем лучшем прыжке улетевшая на 6.75.

Марина Бех-Романчук / Фото: REUTERS

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Напомним, Марина Бех-Романчук - серебряная призерка чемпионата мира-2019 в прыжках в длину. 25-летняя брюнетка из села Морозов Хмельницкой области замужем за пловцом Михаилом Романчуком.

Марина Бех-Романчук Видео: Instagram

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Источник: Сегодня|Спорт

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