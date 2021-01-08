Лучший трюкач чемпионата Украины возвращается в "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" на официальном сайте объявил о возвращении в команду воспитанника академии "горняков" Михаила Мудрика. 20-летний футболист отправится с командой на зимние турецкие сборы. Первую часть сезона-2020/21 Мудрик провел в аренде в черниговской "Десне" (10 матчей в чемпионате и 1 в Кубке Украины).

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Михаил Мудрик – выпускник академии "Шахтера". В 2018 году он стал чемпионом Украины с U17. Выступал за молодежный состав "оранжево-черных", с U19 принял участие в двух розыгрышах Юношеской лиги УЕФА. Осенью 2018-го Мудрик дебютировал за главную команду в кубковом матче с "Олимпиком" (3:2) в возрасте 17 лет и стал первым футболистом "Шахтера", родившимся в новом тысячелетии (5 января 2001 года).

В сезоне-2018/19 Михаил на правах аренды выступал за "Арсенал-Киев" (10 поединков в УПЛ). В концовке ЧУ-2019/20 он дебютировал уже в составе "Шахтера": Луиш Каштру выпускал Мудрика в матчах с "Десной" (4:2), "Колосом" (2:0) и "Александрией" (2:2). И в текущем сезоне в составе "Десны" вингер принял участие в 10 играх чемпионата.

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Также Мудрик известен своей невероятной техникой. Недавно украинца включили в рейтинг дриблеров Европы. Из чемпионата Украины в него были включены только бразильцы Маркос Антонио и Тете.

Смотрите, как "Шахтер" завершил прошлый год: