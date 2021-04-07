Луис Адриано заразился коронавирусом и вместо сидеть дома – попал в ДТП

Бывший звездный форвард из чемпионата Украины нарушил самоизоляцию в Бразилии и въехал в велосипедиста

Бывший нападающий донецкого Шахтера Луис Адриано, выступающий сейчас за бразильский Палмейрас, заразился коронавирусом, нарушил режим самоизоляции и попал в ДТП – такой вот не самый приятный "хет-трик".

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"1 апреля я сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас у меня нет симптомов, но я должен был оставаться на самоизоляции. Я проигнорировал это правило и 5 апреля отправился в супермаркет, чтобы забрать свою мать. Я не покидал машину и все время был в маске, но попал в ДТП, столкнувшись с велосипедистом на парковке. Я не должен был покидать дом, но совершил ошибку и признаю ее", – написал у себя в Instagram Адриано

33-летний футболист отметил, что по итогам ДТП никто не пострадал.

Добавим, что Луис Адриано пропустит первый матч Суперкубка Южной Америки против клуба Дефенса и Хустисия, который состоится 8 апреля.

Напомним, Луис Адриано выступал за Шахтер с 2007 по 2015 год. Шесть раз выигрывал чемпионат, по четыре раза – Кубок и Суперкубок Украины, а также в 2009 году помог "горнякам" выиграть Кубок УЕФА.

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Самый памятный эпизод в карьере Луиса Адриано в Украине – поединки против белорусского БАТЭ в Лиге чемпионов. В гостевом матче бразилец забил пять мячей и стал вторым игроком после Лионеля Месси, кому удалось сделать пента-трик в истории турнира. В целом же бразилец наколотил за "горняков" рекордные 128 мячей!