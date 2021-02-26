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Лукашенко официально передал власть сыну. Такого не ожидал никто

26 февраля, 11:05

Любомир Луканюк

Теперь руководить белорусскими олимпийцами будет Виктор Лукашенко

Виктор Лукашенко, старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, стал президентом Национального олимпийского комитета страны. Он заменил на этом посту отца.

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Александр Лукашенко возглавлял НОК Беларуси с 1997 года. Виктор Лукашенко с апреля 2019 года исполнял обязанности первого вице-президента НОК, а позднее был избран Олимпийским собранием на этот пост, сообщает сайт НОК Беларуси.

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В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил членов НОК Беларуси от участия в мероприятиях организации, в том числе от Олимпийских игр. НОК подвергнут санкциям за дискриминацию белорусских спортсменов за политические взгляды, что является нарушением Олимпийской хартии.

Таким образом, Александр и Виктор Лукашенко находятся под санкциями МОК. Это означает, что им запрещено присутствовать на любых мероприятиях под эгидой организации, в том числе – на Олимпийских играх.

Поэтому и ожидалось, что Олимпийский комитет возглавит нейтральная личность, которая сможет представлять страну в Токио-2021 и Пекине-2022. Но у Лукашенко решили по-другому.

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