Лунин должен покинуть "Реал": экс-игрок сборной Украины дал совет вратарю

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко не верит в то, что Андрей Лунин станет основным голкипером "Реала". Мы сообщали, что дебют Лунина за "Реал" обернулся позором.

"Если Лунин действительно хочет играть и прогрессировать, то конечно же, ему нужно как можно скорее переходить в другой клуб, где у него будет постоянная игровая практика", – написал Левченко в Twitter.

Напомним, что Андрей Лунин перебрался в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, после чего два сезона провел в аренде в трех клубах. Последние месяцы голкипер находится в обойме мадридцев, но сыграл всего один официальный матч.

Андрей Лунин / Фото: AFP

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Сейчас испанские СМИ пишут, что в украинском вратаре заинтересован "Бетис".

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Смотрите, как Лунин играл за сборную Украины: