Лунин готов к побегу из Реала: есть два авторитетных претендента

К украинскому вратарю проявляют интерес в Англии и Германии

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, похоже, устал ждать своего шанса в мадридском Реале и попросил руководство отпустить его в другой клуб. 22-летний уроженец Харьковской области понимает, что не выиграет конкуренцию у бельгийца Тибо Куртуа, поэтому хочет найти команду, где будет иметь постоянную игровую практику.

Кстати, недавно украинский вратарь женился в Испании в спортивном костюме.

Новости о положении Лунина в Мадриде сообщает испанское издание Don Balon.

Пишут, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан дал "добро" на уход украинца, но попросил найти другого надежного стража ворот. Мол, своим воспитанникам молодежных команд он пока что не доверяет. Президент Реала Флорентино Перес также согласился продать Андрея или же отдать в аренду при наличии соответствующего предложения. К тому же, как сообщают, интерес к чемпиону мира среди молодежи-2019 проявляют лондонский Тоттенхэм и дортмундская Боруссия.

Андрей Лунин / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/ Реклама

Напомним, украинский голкипер сыграл лишь один официальный матч за Реал – в Кубке короля команда проиграла со счетом 1:2. Ранее он уже побывал в аренде в Леганесе, Овьедо, Вальядолиде.

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Смотрите, как Андрей играл в матче Польша – Украина: