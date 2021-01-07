Лунин и Серхио Рамос встретили неожиданный снегопад в Мадриде

Внезапное изменение погоды в испанской столице не прошло сегодня мимо внимания футболистов мадридского "Реала". Украинский вратарь Андрей Лунин просто показал снегопад в столице, а капитан команды Серхио Рамос продемонстрировал свою закалку.
На днях украинская спортсменка показала невероятные сугробы в Европе.
34-летний защитник оголил верхнюю часть тела под снегом прямо на футбольном поле. При этом Рамос и не подумал испугаться: сверкнул мышцами, показал язык и с улыбкой написал в соцсетях: "Я люблю лето".
Более сдержанным оказался украинец Андрей Лунин. Наш вратарь, который явно привык к снегу больше, чем Серхио, просто заснял увиденное на видео, которым поделился в Instagram.
Следующий матч в чемпионате Испании "Реал" сыграет 9 января против "Осасуны" в гостях. Пока что подопечные Зинедина Зидана занимают второе место, на два очка отставая от "Атлетико" и на пять опережая "Барселону".
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Смотрите, как Лунин парировал удары на тренировке "Реала":
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