Лунин поменял вид спорта, пока играть за "Реал" не дают

Андрей Лунин старается не унывать из-за того, что не получает игровую практику в мадридском "Реале", и поддерживает себя в форме. 21-летний украинец хорошо выглядит на тренировках команды, а сегодня решил испытать себя на велосипеде. Тем временем на днях стало известно, что Лунину в "Реале" снижают зарплату – клуб включил режим экономии.

Вратарь нашей сборной показал два своих фото на велосипеде во время велопрогулки в солнечную погоду в Мадриде. При этом Андрей не забыл прикрыть лицо маской.

За три часа свои "лайки" под кадрами поставили более 19 тысяч человек.

К сожалению, в 17 матчах "Реала" в чемпионате Испании и в шести в Лиге чемпионов главный тренер "галактикос" Зинедин Зидан не нашел возможность дать поиграть Лунину. Пока что он появлялся лишь в товарищеских встречах. Следующий поединок в Ла Лиге мадридская команда сыграет на выезде 10 января с "Осасуной".

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Вспомним, как Андрей играл за сборную Украины против Польши в товарищеском матче: