"Львов" – "Динамо": онлайн матча чемпионата Украины

В воскресенье, 28 февраля, пройдут матчи 16-го тура чемпионата Украины: во Львове на стадионе "Арена Львов" "Львов" примет киевское "Динамо". матч начнется в 19:30, а на нашем сайте пройдем мультимедийная онлайн трансляция с подробным описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ЛЬВОВ" – "ДИНАМО"

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"Динамо" продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги, однако теперь их преимущество над "Шахтером" составляет всего один балл. В предыдущем туре киевляне потеряли очки в матче с "Десной", вырвав ничью лишь на последних секундах.

"Львов" начал 2021 год с победы над "Минаем" (2:1), однако затем последовало поражение от "Руха" (0:2). Кстати, в этом матче прогремел главный скандал украинского футбола – арбитр показал желтую карточку тренеру "Львова" за украинский язык. Команда Виталия Шумского располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

Посреди недели "Динамо" провело тяжелый матч против "Брюгге" в Лиге Европы. Киевляне потратили много сил, но в ответ получили позитивные эмоции, вырвав победу на последних минутах, а вместе с ней и путевку в 1/8 финала турнира. Тем не менее, усталость может сказаться в сегодняшнем матче.

Команды провели между собой 11 матчей. Восемь раз победу праздновали динамовцы, один раз встреча завершилась ничей, а еще дважды победа доставалась "Львову".

Букмекеры о матче "Львов" – "Динамо":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча, но не исключают, что встреча может завершиться и мировой: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.04, на ничью – 1.16, на победу "Львова" – 3.55.

Где смотреть матч "Львов" – "Динамо":

В прямом эфире матч "Львов" – "Динамо" покажут на канале "Футбол 1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.