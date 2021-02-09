Львовский детектив: клуб "задержали" в Стамбуле, а в Киеве сломался автобус

Снегопады в Украине превратили дорогу домой для ФК "Львов" в настоящее приключение. Команда должна была прилететь во Львов еще в воскресенье, но из-за сложных погодных условий авиарейс из Стамбула отменили. Футболисты и тренерский штаб провели еще одну ночь в одном из турецких отелей, а на утро решили лететь уже аэропорт в Борисполе.

ФК "Львов" / Фото: ФК "Львов"

Но в Борисполе проблемы львовской команды не закончились. Клубный автобус "сине-золотых львов" не перенес тяжелые дорожные условия в Киеве и сломался, хотя должен был доставить всех из столицы во Львов.

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В итоге комфортную транспортировку "горожан" во Львов обеспечил донецкий "Шахтер", который любезно предоставил свой автобус – сообщает сайт ФК "Львов". Кроме того, донецкий клуб оказал помощь в ремонте автобуса львовян. В итоге команда таки смогла добраться домой вечером, 8 февраля.

Ранее бывший тренер "Шахтера" отказался возглавить украинскую команду. Болгарин Николай Костов не захотел работать с аутсайдером Премьер-лиги.